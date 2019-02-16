/fotoğraflar// Aksaray'da gece kulübündeki silahlı kişiler polisi alarma geçirdi
16 Şubat 2019 Cumartesi 08:51
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