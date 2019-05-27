Fotoğraf//Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu'nda vatandaşlarla iftar yaptı
27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:02
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