Fotoğrafçıların 'Karlar erimeden Kapadokya' etkinliği

Malik GÖDELİNER/ADANA, () - ADANA Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin (AFAD) Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesine düzenlediğı gezide, bölgenin kar örtüsü altındaki binlerce kare görüntüsü daha arşivlere girdi.

'Karlar erimeden Kapadokya' adı verilen etkinliğe 35 dernek üyesi katıldı. Katılımcılar iki günlük programda dünyaca ünlü turizm bölgelerinden Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Göreme, Hayal Vadisi, Zelve Vadisi, Paşabağları, Dervent Vadisi, Avanos, Çavuşin ve Aşk Vadisi'nin fotoğraflarını çekti. Balon ile turları ile yöreyi havadan görüntüleyen fotoğraf tutkunları, Avanos çanak çömlek atölyelerinde de çalışma yaptı.

AFAD Başkan Yardımcısı Osman Arsal, gezide binlerce kare fotoğraf çekildiğini belirterek "Dernek olarak çevre illere yaptığımız geleneksel fotoğraf gezilerimizden birini de Kapadokya'ya gerçekleştirdik. Burada karın güzelliği ile tarihi peri bacalarını fotoğrafladık. Çekilen fotoğraflar, dernekte yapılacak sergi ve sunum etkinliklerinde kullanılacak" dedi.

FOTOĞRAFLI