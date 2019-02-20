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Fotoğraf//Budapeşte Süreci Konferansı Soylu'nun konuşmasıyla sona erdi

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da gerçekleştirilen Budepeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konferans için...

Fotoğraf//Budapeşte Süreci Konferansı Soylu'nun konuşmasıyla sona erdi

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da gerçekleştirilen Budepeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konferans için gelen konuk bakanlarla gün boyu ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 
İkili görüşmelerin ardından Süleyman Soylu, konferansın kapanış konuşmasını yaptı. Soylu konuşmasında, "Kapanış toplantısında konuşan soylu "5 yıllık eylem planında daha önce zikredilmiş, şimdi de detaylandırılmış bir 'İstanbul Taahhütleri' söz konusu. Burada düzensiz göçü önleme ve düzensiz göçle mücadele etme öncelikli birinci hedef. Düzensiz göçmenlerin geri dönüş ve geri kabulleri kolaylaştırma ve göçmen kaçakçılığına karışan suç şebekeleriyle mücadele etme... İkinci öncelikli hedef, yasal göç hareketliliğinin ve buna yönelik koşulları daha iyi düzenleyerek geliştirme. Öncelikli üçüncü hedef, özellikle göçmenlerin entegrasyonunu, uyumunu sağlamak, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek. Öncelikli dördüncü hedef, hem menşei ülkelerde hem de varış ülkelerinde göçün kalkınmak üzerindeki olumlu etkilerini güçlendirmek. Beşinci öncelikli hedef, insan ticaretini önleme ve insan ticaretiyle mücadele etme, insan ticaretinin temel nedenlerini ele alma ve insan ticaretine konu olmuş kişilere yeterli koruma ve destek sağlama. Öncelikli altıncı hedef, uluslararası standartlar doğrultusunda uluslararası korumayla mültecilerin haklarına saygı göstermeye teşvik etme. 5 yıllık Eylem Planı'yla tüm bunlara ait adımlar önümüzdeki günlerde burada bulunan ülkelerin ortaya koyduğu değerlendirmeler, yaptığı analizler, her ülkenin bakış noktasını ve perspektifini de bunun içerisine alarak bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Buradaki önemli mesele şudur; dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmaktır." dedi. 
Konuşmanın ardından konferans sona ererken Soylu'nun, konuk bakanlarla ikili görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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