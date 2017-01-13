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Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
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TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti
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Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...

Fotoğraf// Metris Cezaevi'nden firar

Fotoğraf// Metris Cezaevi'nden firar

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