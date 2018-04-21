Sayın abonelerimiz "Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu" başlıklı haberin ekindeki fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz.
Fotoğraf iptali//Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu
Sayın abonelerimiz "Sarıyer'de ormanlık alanda yanmış ceset bulundu" başlıklı haberin ekindeki fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz.
21 Nisan 2018 Cumartesi 20:44
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