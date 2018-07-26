Sayın Yazişleri Müdürlerinin dikkatine; 'Avcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralı' başlıklı haberimizdeki hayatını kaybeden Ayşegül Ç.'nin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması rica ederiz. Fotoğraf düzeltilerek, yeniden servis edilmiştir.
(Fotoğraf iptali) Avcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralı
Sayın Yazişleri Müdürlerinin dikkatine; 'Avcılar'da koca dehşeti: kayınvalide öldü, eşi ağır yaralı' başlıklı haberimizdeki hayatını kaybeden Ayşegül Ç.'nin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması rica ederiz....
26 Temmuz 2018 Perşembe 21:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.