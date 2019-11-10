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// Fotoğraf iptali// (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)
Sayın Yazı İşleri Müdürleri 'Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi' başlıklı habere ilişkin geçilen fotoğralardan, ölenlerden Sultan Şimşek'e (38) ait olduğu belirtilen fotoğraf sehven geçilmiştir....
GENEL 10.11.2019, 18:33
Sayın Yazı İşleri Müdürleri
'Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi' başlıklı habere ilişkin geçilen fotoğralardan, ölenlerden Sultan Şimşek'e (38) ait olduğu belirtilen fotoğraf sehven geçilmiştir. Bu fotoğraftaki kişi Antalya'da apartman yöneticisi Duygu Kozan'dır. Kullanılmamasını rica ederiz.
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