Fotoğraf dünyasında bir hekim

Selma KUNAR/ANTALYA, () - YAKLAŞIK 13 yaşından bu yana dünyanın pek çok ülkesini gezen Antalyalı doktor Levent Yücetin, bugüne kadar 40 ülkede toplam 120 bin fotoğraf karesi çekti.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü, 20 yıldır 8 fotoğraf makinesiyle farklı kültürleri ölümsüzleştirdi. Dr. Yücetin'in Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun 1 Mayıs 2005'te Havana Devrim Meydanı'nda yaptığı son konuşmasının fotoğrafları ise arşivinin en anlamlı karelerini oluşturuyor. Devrim Meydanı'nda yaklaşık 1 milyon kişi olduğunu belirten Dr. Yücetin, "Önce Fidel, sonra Hugo Rafael Chavez konuşma yaptı. Meydanı dolduran insanlar konuşmaları alkışlamıyor sadece ellerindeki bayrakları sallıyordu. O kağıt bayrakların uğultusu tüm meydanı kaplamıştı. Bir insan seli vardı. O anda tarihe tanıklık ettiğimizi bilmiyorduk. Çünkü Fidel Castro bu konuşmadan kısa süre sonra hastalandı ve meydanlardan uzak kaldı" dedi.

MAHATMA İLE KENDİ SOYADININ ANLAMINI AYNI

Gezdiği ülkeler arasında Hindistan'ın özel bir yeri olduğunu söyleyen Dr. Levent Yücetin, Mahatma Gandhi'nin Yeni Delhi'deki anıt mezarını ziyaretinde öğrendiği şeyin, kendisini çok etkilediğini söyledi. Mahatma'nın Hint dilindeki anlamının 'Yüce Ruh' olduğunu belirten Dr. Yücetin, kendi soyadının da aynı anlama geldiğini belirterek, "Bu öğrendiğim bilgi beni çok etkiledi" dedi.

BİR FOTOĞRAF DÜNYANIN NE KADAR KÜÇÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Doktor bir arkadaşının muayenehanesinin açılışında hediye ettiği Nepal Katmandu'daki bir fotoğrafın hikayesini anlatan Dr. Yücetin, "Bu fotoğraf dünyanın aslında ne kadar küçük olduğunu göstermişti" dedi. Arkadaşının muayenehanesine gelen Nepal uyruklu bir çocuk bakıcısının duvardaki kadın fotoğrafını görünce ağlamaya başladığını belirten Dr. Yücetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakıcı kadın birkaç yıldır Antalya'da çalışıyormuş. Bu sürede ülkesine gitmemiş. Benim fotoğrafımdaki kadının arkadaşı olduğunu ve Katmandu'daki depremden sağ kurtulduğunu anlatmış. Ben fotoğrafı Katmandu'daki o büyük depremden 6 ay önce çekmiştim. O fotoğrafta kadının önünde bulunduğu bina dahil o bölge artık yok. Depremde yerle bir olmuş. Bu hikayeyi öğrenince çok duygulandım. Dünya işte böyle küçük aslında. Düşünün binlerce kilometre uzaklıkta çektiğiniz bir fotoğraftaki insanın yakını Antalya'da bunu görebiliyor."

TANZANYA SERENGETİ'DE GECE YARISI KAYBOLDUK

Son gezisinin 2016 yılı yaz döneminde Tanzanya olduğunu anlatan Dr. Yücetin, Tanzanya ile ilgili anılarını ise şöyle aktardı:

"Saat 01.30 gibi Kilimanjaro Havaalanı'na indik. Küçücük, ilkel bir havaalanı. İçlerinde tek Türk ben, eşim ve kızım olmak üzere bir grup insan kapıdan çıktık. Bomboş bir alan. Hiçbir bina yok. Rehberimiz geldi yanımıza ve arabaya bindik. 45 dakika uzaklıktaki küçük bir otelde birkaç saat uyuduktan sonra gezimiz başladı. Serengeti Milli Parkı'nda saatlerce gezdikten sonra 10 çadırdan oluşan kampımıza gidecektik. Rehberimiz olmasına rağmen Serengeti'nin ortasında kaybolduk. Yanımızdan aslanlar geçiyor. İnanılmaz bir duygu. Ve sonunda çadır kampı bulabildik. Elimizde fenerlerle çadıra giderken rehberimiz 'Çadırın fermuarlarını iyice çekin içeri yılan, tarantula girebilir' diye de uyarıda bulundu. Serengeti'nin o kendine has sesi ya da sessizliği müthiş bir duyguydu."

GEZİ ARKADAŞLARI DOKTOR OLAN EŞİ VE KIZI

25 yıllık hekim ve Türkiye'nin ilk organ nakli koordinatörlerinden Dr. Levent Yücetin, gezgin bir ailenin üyesi olduğunu belirtirken, "12-13 yaşlarındayken 1980'li yıllarda ilk yurtdışı gezimi yaptım" dedi. Babasının Murat 131 marka aracıyla annesi, babası ve kardeşiyle 45 günde Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Macaristan, Almanya, İtalya, Yugoslavya'yı gezdiklerini anlatan Dr. Yücetin, o yaşta başlayan gezi tutkusunun üniversite yıllarında da devam ettiğini, evlendikten sonra ise gezilerini hekim olan eşi Ümit Yücetin ve 18 yaşındaki kızı Başak'la yaptıklarını belirtti. Dr. Yücetin şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 40 ülke gezdik. Avrupa'yı neredeyse şehir şehir köy köy gezdik. Şanslııym çünkü eşim Ümit ve kızım bana çok güzel ayak uydurdular. Başak ilk gezisine 8 yaşında başladı ve bugüne kadar o da 20 ülkeyi gezdi."

ASYA EN SEVDİĞİM BÖLGE

Pek çok insanın gitmeye cesaret edemediği ülkelere yolculuklarında bugüne kadar hiç sorun yaşamadıklarını ifade eden Dr. Yücetin, bu ülkelere giderken aşılarını yaptırmayı ihmal etmediklerini ve hiç hastalanmadıklarını söyledi. Hijyen şartlara dikkat etmeye çalıştıklarını ancak gittikleri her ülkenin yemeğini tatmayı da ihmal etmediklerini belirten Dr. Yücetin, "Mesela birçok insanın gitmeyi düşünmediği Tayland'ın dağ köylerinde gezdik. Herkes korkup korkmadığımızı soruyor. Korkmuyorum. Bence Asya güvenli" dedi.

JOHANNESBURG'UN GETTOLARINDA YÜRÜYÜŞ

Afrika kıtasında gittiği ilk ülkenin Güney Afrika Cumhuriyeti olduğunu anlatan Dr. Yücetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika ülkelerine gitmeyi planlarken önce daha güvenli olduğunu düşündüğüm Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town'u seçtik. Johannesburg'un ise bazı yerlerinde dikkatli olmak gerekebilir ama gettoların olduğu bölgeye de gittik. Orada bir restoran yapmışlar bölgeyi turistlere göstermek için. Küçük bir bahçe içinde küçücük bir yer ve etrafında elektrikli teller var. Böyle bir yerde ben restorandan çıkıp bütün mahalleyi dolaştım. Galiba tılsım korkmadığınızı o insanlara göstermek."

BİR SONRAKİ DURAK KUZEY KUTBU

Her yıl yaz ve kış dönemi olmak üzere iki kez tatil yaptıklarını belirten Dr. Yücetin, kış dönemi tatillerinin genelde kayak tatili olduğunu belirterek, "Bundan sonraki durağımız Kuzey Kutbu olacak" dedi. Ayrıca fotoğraf çekmek için İzlanda ve Kanada ormanlarının çok ideal olduğunu ifade eden Dr. Yücetin, gezdiği tüm ülkelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Emekli olduğunda belli aralıklarda dünyanın değişik ülkelerinde yaşamayı hayal ettiklerini de sözlerine ekleyen Dr. Yücetin, "İnsan her yerde insan. Sevgi olduğunda her yerde mutlu oluyorsunuz" dedi.

BUGÜNE KADAR GEZDİĞİ ÜLKELER

Dr. Levent Yücetin'in bugüne kadar gezdiği ve fotoğraf çektiği ülkeler ise şöyle:

"ABD, Küba, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Mısır, Japonya, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Nepal, Hindistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Gürcistan, İsviçre, İngiltere, Belçika, Hollanda, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Bulgaristan, Romanya, İspanya, Sırbistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Danimarka, İsveç, Yunanistan, Slovenya, Mozambik, Litvanya, Letonya, Azerbeycan, Türkmenistan, Rusya."



FOTOĞRAFLI