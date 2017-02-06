Fotoğraf // Cami yapılması istenen Taksim'in hava fotoğrafları

Ali AKSOYER / İSTANBUL, () TAKSİM'de cami yapılması planlanan Taksim'deki Sular İdaresinin arkası hava kamerası tarafından görüntülenmişti. Havadan görüntülerde Taksim Meydanı ile caminin yapılması planlanan geniş alan görülüyor.
(FOTOĞRAF)
Ali AKSOYER / İSTANBUL, () TAKSİM'de cami yapılması planlanan Taksim'deki Sular İdaresinin arkası hava kamerası tarafından görüntülenmişti. Havadan görüntülerde Taksim Meydanı ile caminin yapılması planlanan geniş alan...
06 Şubat 2017 Pazartesi 17:39
Ali AKSOYER / İSTANBUL, () TAKSİM'de cami yapılması planlanan Taksim'deki Sular İdaresinin arkası hava kamerası tarafından görüntülenmişti. Havadan görüntülerde Taksim Meydanı ile caminin yapılması planlanan geniş alan görülüyor.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:21
|08:01
|13:28
|16:14
|18:38
|20:06