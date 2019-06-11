Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Fok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktı

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet Koyu'nu mesken tutan fok Binnaz'a sahip çıktı. Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarını koruyacaklarını vurgulayan Aras, evcil olmayan Binnaz'a yaklaşılması halinde yaşanabilecek...

Fok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktı
MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet Koyu'nu mesken tutan fok Binnaz'a sahip çıktı. Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarını koruyacaklarını vurgulayan Aras, evcil olmayan Binnaz'a yaklaşılması halinde yaşanabilecek tehlikelere karşı vatandaşları uyardı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bölge halkının 'Binnaz' ismini taktığı dişi Akdeniz foku, aylardır Gümbet Koyu'nu mesken tuttu. Ancak koyda bulunan bir sitenin sakinleri, Binnaz'ı saldırmasından korktukları için denize giremedikleri gerekçesiyle ilgili yerlere şikayet etti.
Durumdan haberdar olan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ise Intagram hesabından yaptığı açıklama ile Fok Binnaz'a sahip çıktı. Aras, şöyle dedi:
"Foklar, temiz denizleri tercih eden canlılardır. Milyonlarca insan gibi fok Binnaz da dinlenmek için Bodrum sahillerini tercih ettiği için çok mutlu. Biz de seni misafir etmekten çok mutluyuz Binnaz. Bu arada sevimli misafirimizi bir süre daha Bodrum sahillerinde ağırlayacak gibi görünüyoruz. Belediye olarak, Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarını koruyacağımızı belirtir, bu süre içinde kendisiyle çok içli dışlı olunması halinde zarar verebileceğini hatırlatmak isteriz."

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328