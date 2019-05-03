Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Foçalılar, eski hastane binasının aile sağlığı merkezi olmasını istedi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR Foça'da bir araya gelen ilçe sakinleri, yeni yere taşınan devlet hastanesinin eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığı dikkate alınarak, toplum...

Foçalılar, eski hastane binasının aile sağlığı merkezi olmasını istedi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR Foça'da bir araya gelen ilçe sakinleri, yeni yere taşınan devlet hastanesinin eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığı dikkate alınarak, toplum sağlığı uzmanının da görevlendirilmesini istedi.
Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerindeki Foça Devlet Hastanesi'nin eski binasının bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması yaptı. Hastane eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını isteyen Foçalılar, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığını dile getirerek, toplum sağlığı uzmanının da kurumda görevlendirilmesini istedi.
Basın açıklamasını okuyan Ayla Yılmaz, "Foça Devlet Hastanesi eski yerindeyken, konumu itibarıyla birçok acil ve yatan hasta için sağlık hizmeti kolaylıkla yerine getiriliyordu. Hem yeni devlet hastanesinin hem de aile sağlığı hekimliğinin mahallelerimiz ve ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle çoğunluğu emekli ve yaşlı mahalle sakinlerimiz, zorluk ve mağduriyet yaşamaya başladı. Bu nedenle şu anda boşaltılan, bir bölümü İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet vermesi planlanan eski hastane binasında, aile hekimlerimizin görev yapmasını, yazın nüfusumuzun 3 katına çıktığı göz önünde bulundurularak, misafir hastalara da hizmet verecek bir toplum sağlığı doktorunun da bulundurulmasını talep ediyoruz" dedi.
Açıklamanın ardından alanda toplananlar, 5 dakika boyunca 'Sağlık hizmeti istiyoruz' sloganı attı, alkışla tepkilerini gösterdi.
Konuyla ilgili Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na verilmek üzere başlatılan imza kampanyasında ise 1 saatte 400 imza toplandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328