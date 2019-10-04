Foçalı kadınlar narlı türküler eşliğinde nar ekşisi üretiyor

İZMİR'in Foça ilçesinde 2 yıl önce kurulan ve 110 üyesinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yörenin mevsimlik ürünlerini işleyerek üretim yapıyor. Ağustos ayı sonunda domates salçası ve konservesi imalatı için bir araya gelen üyeler şimdilerde ise nar ekşisi üretimi için yaptıkları işlerini ‘narlı’ türküler eşliğinde sürdürüyor.



Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yöredeki üreticilerden nar ekşisi yapılmak üzere aldığı toplam 1 tonluk narın yıkama, kesme, tanelerine ayırma, sıkma ve kaynatma işlemleri başladı. Oldukça zahmetli olan bu işlemleri ise ilçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde oturan kooperatif üyeleri yapıyor. Kooperatife üye olan ziraat mühendislerinin de yönlendirmesi ve gözetimiyle katkı maddesi eklenmeden işlenen ürünler son aşamada şişeleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ise 'Nar Ağacı Narsız Olur Mu?' ve 'Nar Tanesi Tanesi' gibi türküler eşliğinde hava kararıncaya kadar devam ediyor.



'KOOPERATİFTE BİR GÜVEN ÇEMBERİ OLUŞTURDUK'



Kooperatif üyesi kadınlardan Nilgün Gök, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi'nde oturduğunu, kooperatifin kuruluş ilanını duyunca ilk üye olanlardan birisi olduğunu söyledi. Gök, eski usül imece yapılarak üretmenin en zevkli üretim şekli olduğunu söyledi. Nilgün Gök, "Bir taraftan üretiyoruz, diğer taraftan üyemiz olan ziraat mühendislerinin verdiği mantar üretimi, doğal ürünleri kurutma, domates konservesi, nar ekşisi, sabun, çam kozalağıyla yoğurt yapma gibi kurslarla kendimizi geliştiriyoruz. Tabii ki hepimizin işe ihtiyacı var ama aslolan, doğru yerde doğru şeyi yapmak. Burada kooperatifle bir güven çemberi oluşturduk. Birbirini hiç tanımayan insanlar bir araya geldik, dost olduk. Şimdi hep birlikte imece usülünü deniyoruz. Bugün yaptığımız nar ekşisi imalatı oldukça meşakkatli ve yorucu bir iş. Ama biz son derece keyifle, neşeyle çalışıyoruz" dedi.



'YÜZDE 100 GÜVENLİ ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ'



Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ da üyelerin dostluk ve dayanışma içinde işlerinden zevk alarak üretim yaptıklarını belirtip, "Tüm ürünlerimiz yüzde yüz katkısız, kendimizin de tükettiği, herkesin güvenle tüketebileceği ürünler. Satış sorunumuz yok. Toplumumuz sağlıklı ürün arayışı içinde. Biz de buna özen gösteriyoruz. Geçen ağustos ayı sonunda ürettiğimiz 1000 kavanoz domates konservesi satıldı. 1000 kavanoz salça ise satışa hazır hale gelmesi için bekletiliyor. Kooperatif olarak markamızı yaratma yolundayız" dedi.



