Foça kıyılarındaki petrol atıkları için başlatılan çalışmalar sürüyor

İZMİR'in Aliağa ilçesinde bulunan bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu petrol atıklarının körfeze dökülerek, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili kıyılarına ulaşmasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. İşçiler, 8 kilometrelik kıyı şeridinde petrolün bulaştığı kayaları siliyor, atıkların bulaştığı çakılları çöp poşetlerine doldurarak, alandan çıkarıyor.Aliağa'daki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu, körfeze dökülen petrol atıklarının Foça'nın Gencelli sahillerine ulaşmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 29 Eylül Pazar günü temizlik çalışması başlatıldı. Özel bir firma tarafından 100 kişilik ekiple başlatılan çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 8 kilometrelik sahil şeridini etkileyen petrol atıklarının temizlenmesi için sürdürülen çalışmaların yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinlerinden Foça Çevre Kültür Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, kötü kokunun hala devam ettiğini belirterek, "Havanın durgun olması, kirliliğin kıyıya vurmasını engelliyor ama dalga çıktıkça bazı kıyılara kirlilik yansıyor. Çalışmalar çok da yeterli değil. Belli bir ekipman yok. Bu işler için profesyonel temizlik firmaları var ama onları burada görmedik. Biraz amatörce çalışma yapılıyor" dedi.'DENİZE GİREMİYORUZ, DENİZ ÜRÜNLERİNİ TÜKETEMİYORUZ'Bölgedeki kirliliğin önüne geçilmesi için acil önlemler alınması gerektiğine değinen Bahadır Doğutürk, şöyle dedi:"Bütün mesele buradaki kirliliğin önüne geçmek, bunun için de acil önlemler almak gerekiyor. Bu kirliliğe hangi firmanın neden olduğundan ziyade bu bölgede kirletici tesislerin son derece fazla olması dikkate alınmalı. Bugün bir firma kirletiyor, yarın başka bir firma kirletecek. Bizim üzerinde durmamız gereken, bu hassas bölgede acil eylem planının olması. Burası birinci derece deprem bölgesi. Eğer bir sarsıntı olursa, bir yağmura teslim olan firmalar nasıl önlem alacaklar, bunu bilmiyoruz."Mahalle sakinlerinden Mustafa Kocaahmetoğlu da, hayat kalitelerinin düştüğünü ifade etti. Buradaki sanayi tesisleri veya gemiler için önlem alınması gerektiğini belirten Mustafa Kocaahmetoğlu, "Gelen atıklar kıyıya ulaşmadan önce engellenebilirdi. Daha temiz bir bölge, daha temiz bir doğa istiyoruz. Bu durum bizim yaşam kalitemizi olumsuz şeklide etkiliyor. Nefes almakta zorluk çekiyoruz. Denize giremiyoruz. Denizden çıkan ürünleri tüketemiyoruz. Çevreye daha duyarlı olunmasını ve fabrikaların arıtma tesislerinin kontrol altında tutulmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan kıyıda yapılan çalışmaların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.