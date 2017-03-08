Foça'da yağmur etkili oldu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dereye döndü.

Foça'da dün gece başlayan, bugün de süren ve aralıklarla etkisini artıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar ve mazgallardan taşan sular, sokak ve caddelere doldu. Atatürk Mahallesi'nde zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Denizkent semtine giden yollarda, bazı bölümlerde çökmeler oluştu. Sökülen kaldırım taşları ise yolda trafik akışını olumsuz etkiledi.

Foça Belediyesi, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Foça İtfaiye Grubu'na bağlı ekipler, yağışın başladığı saatlerden beri yolları açmaya, gelen şikayetler doğrultusunda su basan ev ve işyerlerinde sıkıntıları gidermeye çalışıyor.

Öte yandan; 8 Mart Kadınlar Günü için ilçeye gezi planlayan bazı kadın grupları, yağmurun etkisinin daha az görüldüğü Demokrasi Meydanı, Sevgi Caddesi ve Küçükdeniz Limanı çevresinde şemsiyeleriyle dolaşarak kutlamalarını gerçekleştirdi.

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