Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Foça'da kış ortasında yaz sezonunu yaşadı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da hafta sonu yazı aratmayan bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirli'ler ile çevre ilçelerden gelenler, güneşli havanın tadını çıkardı. Özellikle bugün karayolunda...

Foça'da kış ortasında yaz sezonunu yaşadı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da hafta sonu yazı aratmayan bir gün yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirli'ler ile çevre ilçelerden gelenler, güneşli havanın tadını çıkardı.
Özellikle bugün karayolunda araç konvoylarının oluşmasına, kent merkezinde park sorunları yaşanmasına neden olan yoğunluğa rağmen Foça tercihlerinden vazgeçmeyenler esnafı da sevindirdi. Küçük ve Büyükdeniz sahilini tıklım tıklım dolduran, yürüyüş yapan, balık tutan, banklarda oturup, masmavi denizin kıyısında temiz havayı soluyanlar, adeta eve kapandıkları günlerin acısını çıkardı. Foça'nın ünlü dondurmacısı, midye dolmacısı, buzlu bademcisi oluşan kuyruklara, müşterilerini gücendirmeden yetişmeye çalıştı. Kafeler ve balık restoranlarında yaz günlerine benzer doluluklar görülürken, lokma dağıtılan sokaklarda hayra vesile olmanın yanı sıra ağızlar da tadlandırıldı.
Her pazar günü tezgah açan Foça Yeryüzü Pazarı bu kez gelen ziyaretçileri de ağırladı. Sayıları az da olsa denize girenler yaza ön hazırlıklarını yaparak maviliklerle buluştu. Teknelerin bir bölümü balık,  bir bölümü ise gezi maksatlı olarak limandan denize açıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.