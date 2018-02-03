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Foça'da hayvana şiddet tepkisi

İZMİR'in Foça ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, hayvanlara yönelik şiddet olaylarına, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Foça Hayvanlara Yardım Derneği (HAYAD) başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, bugün...

Foça'da hayvana şiddet tepkisi
İZMİR'in Foça ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, hayvanlara yönelik şiddet olaylarına, basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Foça Hayvanlara Yardım Derneği (HAYAD) başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, bugün saat 14.00'te, Foça'daki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, son günlerde basına yansıyan, hayvanlara yönelik şiddet ve tecavüz olaylarına tepki gösterdi. Hayvana yönelik şiddet ve diğer kötü muamelelere dikkat çekmek için çeşitli pankart ve dövizler de taşıyan topluluk adına basın açıklamasını HAYAD Başkanı da olan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu okudu.
Kuruoğlu, "Tecavüzcülerin ve katillerin ilk kurbanları hayvanlardır. O nedenle bu olayların önü kesilmeli ve failler bir an önce yakalanıp, en ağır cezayı almalıdır. Bu yapılmadığı takdirde yakın zamanda çocuklar ve kadınların da aynı kötü olaylara maruz kalacağını söylemek müneccimlik olmasa gerek. Yerel ve mülki yönetimlerden ve emniyet güçlerimizden, ilçemizdeki mevcut MOBESE kameralarının bakımının ve tamiratının yapılmasını ve önemli başka merkezlere de yeni MOBESE kameralarının konulmasını talep ediyoruz" dedi.
Basın açıklaması sonrası grup, sessizce dağıldı.

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