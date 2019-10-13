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Foça'da ekim ayının ortasında deniz keyfi
İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da güzel havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Her yaştan çok sayıda kişi güneşlendi, denize girdi. Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı Foça, çevredeki yerleşim yerlerinden...
GENEL 13.10.2019, 17:58
İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da güzel havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Her yaştan çok sayıda kişi güneşlendi, denize girdi.
Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı Foça, çevredeki yerleşim yerlerinden gelen günübirlik ziyaretçilerle doldu. Kimileri sahil boyunda yürüyüş yaparken kimileri de gezi tekneleri ile turlara katıldı. Bazıları teknelerle açılarak, bazıları da sahilden olta sallayarak balık avlamaya çalıştı. Tatlı rüzgarı fırsat bilenler de liman içi ve dışında yelkenlileriyle denize açıldı. Foça'nın her yerinden denize girmenin rahatlığını yaşayan çok sayıda kişi de yüzüp, sahilde güneşlenerek ekim ayının ortasında güneşin tadını çıkardı. Sokak şarkıcıları çaldıkları ve söyledikleri romantik şarkılarla çevrelerinde toplanan yüzlerce kişiye ayaküstü konser verdi. Dondurmacı ve lokmacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Küçük ve Büyükdeniz Limanı sahilinde bulunan restoran ve kafeler güzel havanın tadını çıkaranlarla dolarken sokak ve meydanları oyun alanına çeviren çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.
Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı Foça, çevredeki yerleşim yerlerinden gelen günübirlik ziyaretçilerle doldu. Kimileri sahil boyunda yürüyüş yaparken kimileri de gezi tekneleri ile turlara katıldı. Bazıları teknelerle açılarak, bazıları da sahilden olta sallayarak balık avlamaya çalıştı. Tatlı rüzgarı fırsat bilenler de liman içi ve dışında yelkenlileriyle denize açıldı. Foça'nın her yerinden denize girmenin rahatlığını yaşayan çok sayıda kişi de yüzüp, sahilde güneşlenerek ekim ayının ortasında güneşin tadını çıkardı. Sokak şarkıcıları çaldıkları ve söyledikleri romantik şarkılarla çevrelerinde toplanan yüzlerce kişiye ayaküstü konser verdi. Dondurmacı ve lokmacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Küçük ve Büyükdeniz Limanı sahilinde bulunan restoran ve kafeler güzel havanın tadını çıkaranlarla dolarken sokak ve meydanları oyun alanına çeviren çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.
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