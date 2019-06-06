Foça'da bayram yoğunluğu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça, bayramın birinci ve ikinci günü civar il ve ilçelerden gelenlerle doldu. Ücretsiz toplu ulaşımda, İZBAN Hatundere İstasyonu'na aktarma yapılan belediye otobüslerine ek seferler konulmasına ve bekleme olmadan ring yapılmasına rağmen talebe yetişmekte güçlük çekildi.

Yerli turistlerin yanı sıra bazı tatil köyleri ve butik otellere, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden gelen yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği Foça'da, bayramın birinci günü başlayan akın, ikinci gün de yoğunlaşarak sürdü. İlçenin kısıtlı sayıdaki otoparklarından sonra cadde ve sokaklarda da araç park edecek yer kalmadı. Küçükdeniz sahili, Sevgi Yolu, Aşıklar Caddesi, surlar civarı, Büyükdeniz Limanı bölgesinde yoğunluk yaşandı. Gezi tekneleriyle günlük adalar turlarının yanı sıra kişi başı 10 TL ücretle 1'er saatlik turlar yapılırken, yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı. İlçedeki ücretli ve halka açık plajlarda tatilciler denize girip, güneşlenmenin keyfini yaşadı. Sokak müzisyenleri, bayram ziyaretçilerinin bahşişleriyle mutlu olurken, çiçekçiler de bayramı memnun geçirdi. Tarihi taş evler, hatıra fotoğrafı çektirenlerin tercih ettiği yerlerden oldu. Akşam saatlerinde ise ilçenin günbatımı manzaralarını arkalarına alarak selfie yaptı.

Öte yandan İZBAN Hatundere İstasyonu'na aktarma yapan belediye otobüslerinde, ek sefer ve tarife dışında ring yapılmasına rağmen duraklarda kuyruklar oluştu. Bir süre önce ilçe girişindeki yeni terminalin otobüsler için devreye alınması, ilk kalkış yerinin yürüyerek ulaşılması zor bir bölgede olan yeni terminalden yapılması, kent içinde yeri belirlenen durakların oturacak yerlerinin olmaması, güneşten ve yağmurdan korunacak şekilde oluşturulmaması, bayram yoğunluğunda yolcuların sıkıntı yaşamasına yol açtı.

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