Foça'da askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında askeri gemiler, vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit aileleri ve gaziler gemilerde ağırlandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin Foça Deniz Üssü'ndeki TCG Karamürselbey ve TCG Osmangazi amfibi çıkarma gemileri, TCG Heybeliada ve TCG Bodrum korvetleri ile TCG Karayel hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit yakınları ve gaziler gemilerde ağırlandı.Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gemi komutanları, Foça Üssü'nde görevli subay ve astsubaylar gemi girişlerinden itibaren refakat ettikleri şehit aileleri ve gazilerle birlikte öğle yemeği yedi.Gemilerde, eşi Kıbrıs gazisi emekli astsubay Hasan Batunoğlu ile birlikte ağırlanan Muhterem Batunoğlu özel günlerde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtip, "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın. Devletimize, milletimize, özellikle askerimize zeval gelmesin" dedi. Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Hasan Batunoğlu da "Tüm gaziler adına bayramımızı kutlar, görevdeki kardeşlerimize sağlık ve mutluluklar dilerim" şeklinde konuştu.Kıbrıs gazisi emekli astsubay Niyazi Çınar da Cumhuriyet'in 96'ncı yılını daha önce görev yaptıkları birliklerde konuk edilerek, kutlamaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı dolayısıyla donanmamızın güzide gemilerinden TCG Heybeliada'ya davet edildik. Komutanlarımıza biz gazileri hatırladıkları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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