Foça'da 482 subay adayı yemin etti

İZMİR'in Foça ilçesinde, intibak eğitimlerini tamamlayan 482 subay adayı, düzenlenen törenle yemin etti. Töreni izleyen sonrasında evlatlarıyla kucaklaşan aileler ise duygusal anlar yaşadı.Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda; 385'i jandarma komando, 97'si ise sahil güvenlik sınıfı olan subay adayları için yemin töreni yapıldı. Foça Kaymakam Vekili olan Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, askeri ve mülki erkan ile aileler törene katıldı. 45'i kadın toplam 482 subay adayının yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı, subay adayı öğrenciler adına Ahmet Enes Özinal yaptı. Daha sonra konuşan Tuğgeneral Vedat Çolak ise "Devletimizin ve milletimizin sağladığı imkanlarla kısa sürede kendileri için yoğun gayret sarf edilen 482 genç vatan evladı, ileride yüklenecekleri ve üstlenecekleri büyük ve önemli sorumlulukların birer nişanesi olarak dimdik karşınızdadırlar. Bize bu güzide evlatları yetiştirerek gönderen anne- babalar, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır" dedi.Ardından timlerin silah, kuleden halatla iniş, derin sulardan geçiş ve yakın dövüş gösterileri izlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak ve helikopterlerle ise tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yapıldı. Bir grup asker, 'üzüm salkımı' olarak adlandırdıkları hareketle helikopterden halatlarla sarkıtılmış olarak tören alanı üzerinden geçti. Resmi törenin bitimiyle birlikte aileler, çocuklarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Çocuklarıyla gurur duyduklarını belirten bazı anneler, gözyaşlarını tutamadı.Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar Mahallesi'nden geldiğini ve köyün muhtarı olduğunu belirten Hasan Bozkurt, yeğeni Hüseyin Yıldız'ı üniformayla görmekten mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Yıldız, "Tüm evlatlarımızın vatana layığıyla hizmet edeceklerine ve yeminlerine sadık kalacaklarına yürekten inanıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz" dedi.