Foça Belediyesi, Foça Tatil Köyüne talip oldu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ()- İZMİR'in Foça ilçesindeki Foça Tatil Köyü'nün ihalesinin iptal edilmesi bölge sakinlerinde üzüntü yarattı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, işletmeye talip olacaklarını, oluşturulacak heyetle Ankara'ya gidip, hem yazılı hem sözlü olarak yetkililere bunu ileteceklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, Fransız Club Mediterranee (Club Med) tarafından, 1967 yılında 330 oda ve 690 yatak kapasitesiyle hizmete girdi. Fransız Tatil Köyü, Türkiye'de turizmin gelişmesine önemli katkı sağlarken, 2005 yılının Kasım ayında kapılarını kapattı. Mülkiyeti Emekli Sandığı'na ait Foça Tatil Köyü, 2006 yılında pazarlık usulüyle ihaleye çıkarıldı. En yüksek teklifi veren kuruluşa bırakılan ihale, daha sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca iptal edildi. Foça Tatil Köyü 2010 yılında yeniden ihaleye çıkarıldı. Ancak 67 milyon 550 bin TL bedelle çıkılan ihaleye katılan olmadı. Tatil köyünü de içine alan arazi, Özelleştirme İdaresi'nin 2017 tarihli kararıyla yeniden özelleştirme kapsam ve programına alındı. Toplam 283 bin 36 metrekarelik alan üzerindeki Foça Tatil Köyü taşınmazlarının bir bütün halinde, 49 yıl süreyle, 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı. 2018 yılında tesis Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca kapalı zarf içinde teklif alınarak ve görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle ihaleye çıkarıldı. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için üç firma teklif verirken, üçüncü ihalede pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İhaleyi, 44 milyon 250 bin TL teklif veren İstanbul merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kazandığı açıklandı. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 26 Mayıs 2018 günü çıkılan ve 30 Temmuz 2018 günü sonuçlanan ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesine ilişkin ihalenin ilan metninin 'İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir' hükmünü içeren 5'inci maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden iptal edildiği belirtildi.

'FOÇA BELEDİYESİ OLARAK İŞLETMESİNE TALİBİZ'

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foçalılar için tatil köyünün hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük değer ifade ettiğini, atıl kalmasının, tesislerin göz göre göre çürümesinin ilçe halkını üzdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Foça Tatil Köyü Foçalıların gözlerinin önünde çürüyen milli bir servettir. Çalıştığı dönemde yüzlerce hemşehrimiz buradan ekmek yemiş, Türkiye'nin en önemli, dünyanın sayılı tesislerinden biri olarak turizmi burada öğrenmiş, kış dönemlerinde transfer edildiği Avrupa'daki tesislerde yabancı dili ile birlikte dünyaya bakış açısını geliştirmiştir. Foça'ya gelen yabancı konuklar hem döviziyle ilçe ekonomisine hem de Foça'nın ve Türkiye'nin dünyada tanınmasına büyük katkı yapmıştır. Buradan emekli olan Foçalılar ve ailelerinin kurduğu küçüklü büyüklü işletmeler, halen ilçe turizminin lokomotifleri durumundadır. Tatil köyünün işlediği dönemlerde ilçe halkının Fransız ve diğer konuklarla kurduğu dostluklar devam etmekte, konuştukları konuların başında tatil köyünün yine eski görkemli günlerine kavuşturulması gelmektedir. Yani Foça Tatil Köyü, Foçalılar için çok şey ifade etmektedir. Biz Foça Belediyesi olarak işletmesine samimi olarak talibiz. Başvuru için gerekli hukuksal çalışmayı yaptık. Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum temsilcileri, esnaf ve turizmcilerle konuyu birlikte değerlendirdik. Hep birlikte hareket ediyoruz. Foça Tatil Köyü'ne talibiz. Bu talebimizi, ilçe halkının tüm kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetle, Ankara'da ilgili ve yetkililere ileteceğiz. Buranın önemini ve bir an önce faaliyete geçmesinin önemini anlatacağız. Foça Tatil Köyü'nün çürümesini değil yeniden iş kapısı olmasını, ilçeyi dünya turistiyle buluşturmasını, herkesin her kesimin yararına olacak şekilde faaliyete geçmesini istiyoruz" dedi.