Foça ADD'den suç duyurusu

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani'nin Türkiye'ye gelişinde göndere bölgesel yönetimin bayrağını çekenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat ve bir grup yönetim kurulu üyeleri Foça Hükümet Konağı bünyesinde yer alan Adalet Sarayı'na gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi teslim etti. Kendisi adına asaleten, şubesi adına vekaleten Şeniz Ararat imzasıyla verilen dilekçede, çeşitli basın yayın organlarında haber olarak yer aldığı gibi, 27 Şubat 2017 tarihinde Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Devlet Konukevi'ne geldiğinde Türk bayrağının yanına Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının asıldığı, ancak Irak Anayasası'nda böyle bir bayrağın yer almadığı belirtildi. Türkiye ve dünyanın hiçbir devletinin tanımadığı bu bölge temsilcisinin diplomatik kurallar, uluslararası antlaşmalar, Anayasa ve kanunlara aykırı olarak Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı veya Başbakan düzeyinde ağırlanmasının TCK'nın 301. maddesinde suç olarak tanımlandığı öne sürülen dilekçede, bu uygulamanın Türkiye'yi bölmek isteyen PKK, Suriyeyi bölmek isteyen PYD, İran'ı bölmek isteyen PJAK'ın amaçlarına yardım ettiği ve terör örgütlerinin kanton adını verdikleri bölgelerin devletleştirilmesinin önünü açacağı iddia edildi.

Uygulamanın TCK 215, 220/8, 257, 266, 301, 302, 340, 341 maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesine göre suç teşkil ettiğine dikkat çekilen dilekçenin sonuç ve istem bölümünde, "Beyan ettiğimiz suçlar re'sen araştırılarak tespit edilecek sair suçlar nedeniyle Başbakan, ilgili bakanlar ve tüm kamu görevlileri hakkında soruşturma ve kovuşturma açılmasını, dokunulmazlıkları olanlar hakkında TBMM'ne tezkere yazılarak usulün tamamlanmasını, sorumlular hakkında en ağır cezanın verilmesi için dava açılmasını saygılarımızla talep ediyoruz" denildi.



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