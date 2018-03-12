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Foça ADD'den şeker fabrikaları için imza kampanyası

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi üyeleri, şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamında satılmaması için imza kampanyası başlattı. ADD Foça Şubesi üyeleri, şeker...

Foça ADD'den şeker fabrikaları için imza kampanyası

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi üyeleri, şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamında satılmaması için imza kampanyası başlattı.
ADD Foça Şubesi üyeleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için çağrı yaptı. Foça Demokrasi Meydanı'nda, bunun için imza kampanyası başlatıldı. ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat, "Özelleştirme adı altında Cumhuriyetin ekonomik kazanımlarını yok eden AKP iktidarı bu kez, 14 şeker fabrikasını feda ediyor. Tarımsal sanayinin ve şeker pancarı üretiminin hayat damarları kopartılıp, GDO'lu tatlandırıcı üreten emperyalist şirketlerin önü açılıyor. Türkiye bu girişime karşı çiftçisiyle, işçisiyle, sendikasıyla, kamyon şoförü ile tüketicisi ile siyasi partileri ve demokratik kitle örgütleri ile ayakta ve direnmeye kararlıdır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin arkasında emperyalist tekellerin 20 yıla varan kararlı ve hain mücadelesi vardır. Özelleştirmeyle şeker fabrikaları konuta, AVM'lere dönüştürülecek, üretim merkezlerinin yerini tüketim tapınakları alacaktır. İnsanımız GDO'lu tatlandırıcılardan doğacak hastalıklarla ilaç tekellerinin insafına terk edilecektir. Türk halkı bu yıkıma izin vermeyecektir" dedi.
Basın açıklamasının ardından aralarında Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, CHP İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, gençlik ve kadın kolları ile ADD üyelerinin de bulunduğu vatandaşlar, ilk imzaları atarak kampanyayı başlattı.

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