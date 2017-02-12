dha : Cumhurbaşkanı Erdoğan : El - bab nihai hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesidir. DEAŞ'ın asıl merkezi Rakka'dır
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dha : Cumhurbaşkanı Erdoğan : El - bab nihai hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesidir. DEAŞ'ın asıl merkezi Rakka'dır
12 Şubat 2017 Pazar 14:07
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