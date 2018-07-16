: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki liderin Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi
: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki liderin Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi
: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki liderin Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi
16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki liderin Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı öğrenildi
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