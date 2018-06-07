: "Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili dava: Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
: "Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili dava: Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
07 Haziran 2018 Perşembe 16:08
: "Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili dava: Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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