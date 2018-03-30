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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ele alındı.
flash Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ele alındı.
30 Mart 2018 Cuma 23:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ele alındı.
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