: Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.
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: Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar...
16 Mart 2018 Cuma 14:58
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