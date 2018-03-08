: FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Toplam 121 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
: FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Toplam 121 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.