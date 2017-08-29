Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı görüntüleri yayınlayan internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı görüntüleri yayınlayan internet sitelerine erişim engeli getirildi.
29 Ağustos 2017 Salı 18:30
Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı görüntüleri yayınlayan internet sitelerine erişim engeli getirildi.
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