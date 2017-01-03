Barbaros Şansal, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen Barbaras Şansal'ın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçunu işlediği iddia ediliyor
Flash.. Barbaros Şansal, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi
Barbaros Şansal, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen Barbaras Şansal'ın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçunu işlediği iddia ediliyor.
03 Ocak 2017 Salı 18:43
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