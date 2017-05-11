Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 Mayıs 2017 Perşembe 21:17
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