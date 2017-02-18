Mardin’in Midyat ilçesinde gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Mardin’in Midyat ilçesinde gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
18 Şubat 2017 Cumartesi 22:52
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