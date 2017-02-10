Adana’nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Adana’nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 Şubat 2017 Cuma 19:36
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