: Suriye'nin El Bab Bölgesinde çıkan çatışmalarda bir asker daha şehit oldu. Gün içinde şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.
FLAŞ
: Suriye'nin El Bab Bölgesinde çıkan çatışmalarda bir asker daha şehit oldu. Gün içinde şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.
08 Şubat 2017 Çarşamba 23:41
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