HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
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HDP Diyabakır milletvekili Altan Tan, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
28 Ocak 2017 Cumartesi 18:10
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