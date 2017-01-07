TSK: 3 üst düzey DEAŞ emiri dahil, 37 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 1 astsubayımız şehit oldu.
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TSK: 3 üst düzey DEAŞ emiri dahil, 37 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 1 astsubayımız şehit oldu.
07 Ocak 2017 Cumartesi 18:51
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