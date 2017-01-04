Başbakanlık tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, OHAL 3 ay daha uzatıldı.
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Başbakanlık tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi, OHAL 3 ay daha uzatıldı.
04 Ocak 2017 Çarşamba 00:03
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