: Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi. Daha önce 21 madde olarak belirlenen Anayasa değişikliği teklifi 3 maddenin çıkarılmasıyla 18 maddeden oluşuyor.
FLAŞ
: Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi. Daha önce 21 madde olarak belirlenen Anayasa değişikliği teklifi 3 maddenin çıkarılmasıyla 18 maddeden oluşuyor.
30 Aralık 2016 Cuma 07:01
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