: Anayasa değişikliği görüşmelerinde teklifinin 'torba madde' olarak adlandırılan 19'uncu maddesi de Komisyon'da kabul edildi.
FLAŞ
: Anayasa değişikliği görüşmelerinde teklifinin 'torba madde' olarak adlandırılan 19'uncu maddesi de Komisyon'da kabul edildi.
30 Aralık 2016 Cuma 04:37
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