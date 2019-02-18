: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
FLAŞ
: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
18 Şubat 2019 Pazartesi 22:59
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