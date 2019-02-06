: Kartal'daki bina çökmesi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerine gidiyor
: Kartal'daki bina çökmesi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerine gidiyor
06 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
: Kartal'daki bina çökmesi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olay yerine gidiyor
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