: Konya-Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
: Konya-Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
31 Temmuz 2018 Salı 19:51
: Konya-Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
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