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: Şule Çet'in ölümü ile ilgili olarak bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları için sevk edilen şüpheliler; Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklanmalarına karar verildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:58