: Şule Çet'in ölümü ile ilgili olarak bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları için sevk edilen şüpheliler; Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklanmalarına karar verildi.
: Şule Çet'in ölümü ile ilgili olarak bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları için sevk edilen şüpheliler; Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklanmalarına karar verildi.
14 Temmuz 2018 Cumartesi 21:58
: Şule Çet'in ölümü ile ilgili olarak bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları için sevk edilen şüpheliler; Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklanmalarına karar verildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:22
|05:37
|13:21
|17:20
|20:44
|22:39