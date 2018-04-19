: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" cevabını verdi.
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: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız" cevabını verdi.
19 Nisan 2018 Perşembe 15:18
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