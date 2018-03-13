:TSK: Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir
FLAŞ
:TSK: Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir
13 Mart 2018 Salı 10:50
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