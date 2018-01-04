: Adana Valiliği' nin talimatıyla sabah satlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak, okulların yöneticileri, velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.
flaş
: Adana Valiliği' nin talimatıyla sabah satlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak, okulların yöneticileri, velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.
04 Ocak 2018 Perşembe 15:42
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.