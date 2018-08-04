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Flamingolar Van Gölü'nde

VAN Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl renk katan binlerce flamingo, bu yıl da Van'a geldi. Erçek ve Van Gölü kıyılarında konaklayan flamingolar, görsel şölen oluşturdu. Her yıl Nisan aylarında gelip, Ekim ayı sonuna kadar Van Gölü'nde konaklayan...

Flamingolar Van Gölü'nde
VAN Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl renk katan binlerce flamingo, bu yıl da Van'a geldi. Erçek ve Van Gölü kıyılarında konaklayan flamingolar, görsel şölen oluşturdu.
Her yıl Nisan aylarında gelip, Ekim ayı sonuna kadar Van Gölü'nde konaklayan flamingolar bu yıl da görsel şölen oluşturdu. Özellikle Erçek Gölü çevresinde görmeye alıştığımız flamingolar, bu yıl rotalarını Van Gölü kıyılarındaki diğer sulak alanlara çevirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez flamingoların konakladığı merkezlerde kontrol yaparak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle bu bölgelerde avlanma yasağını kontrol ederek flamingoların daha rahat konaklamaları için çalışma yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Aslan şöyle konuştu:
"Allı turnalar bu yıl Van Gölü kıyılarının her tarafına selam getiriyor. Bu sene Erçek Gölü'nde daha fazla konaklayan flamingolar, rotalarını Van Gölü kıyılarındaki diğer sulak alanrıda tercih etmekte. Bunun sebebi de bazı beslenme odaklarındaki değişemler olarak görüyoruz. Bu sene bölgemizde sulak alanların su seviyerinin muhafaza etmelerinden dolayı Van Gölü kıyılarındaki tüm sulak alanların çoğunda bu misafirleri görmek mümkün olabilir. Van'a renk katan bu misafirlerimiz için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak gerekli tedbirleri alıyoruz"

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